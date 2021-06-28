В этом году предусмотрено 9 видов грантов на поддержку проектов в сфере культуры и искусства в Мурманской области

4 из них предназначены для некоммерческих организаций, 4 – для физических лиц и 1 – для предпринимателей. Всего на поддержку творческих проектов направят более 44 миллионов рублей.

В этом году общая сумма грантов на реализацию проектов для некоммерческих организаций составила 16 млн рублей. На конкурс поступило 10 заявок. Победителями выбраны 5 инициатив.

Русский национальный культурный центр «Рябиновый край» получит поддержку на реализацию проекта «От Рождества до Покрова». Арт-резиденцию «Терский берег» представила организация содействия «Северная культура». Фонд поддержки петербургского кино «Чистые Грёзы» победил с проектом «Арктическое кино: начало». А Центр поддержки и развития культурных проектов «Креативный класс» реализует проект «Паблик-АРТ Экспедиция 2021».

В этом году международный проект «Северный характер» также пройдёт при поддержке регионального гранта. Все творческие инициативы должны быть реализованы до 20 декабря.