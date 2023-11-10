В этом году проекту молодёжных пространств «СОПКИ» исполнился год

А сколько уже их успели открыть в Мурманской области! Они распространились по всему региону, в «СОПКИ» с удовольствием ходят как дети, так и взрослые.

«СОПКИ.СПОРТ», «СОПКИ.ДОБРО», «СОПКИ.СЕМЬЯ» и многие другие молодёжные пространства открыли в этом году. Сюда любят приходить и дети, и взрослые.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Сейчас «СОПКИ» у нас в регионе представлены разными направлениями. Это и «СОПКИ.СЕМЬЯ», и «СОПКИ.СПОРТ», и «СОПКИ. Центр профессионального развития», в котором мы сейчас находимся и, безусловно, это интересная практика, которая, я уверена, будет интересна и другим регионам».

10 ноября – знаменательная дата для точки притяжения, именно в этот день открыли первые в Мурманске «СОПКИ». Что касается региона, то первые молодёжные пространства появились ещё в 2021 году в Ковдоре, Ревде, Апатитах и Коле.

Ольга Клюшкина, представитель студенческого объединения Мурманского педагогического колледжа «Умники и умницы»: «Подготовились, пришли со студентами, надеемся весело провести время, поздравить наших друзей. Сегодня зажжём свечи, поздравим, по традиции споём песенку «С днём рождения».

За 12 месяцев работы молодёжного центра на улице Марата, 16 - он стал площадкой для более чем 300 событий, на которые пришли более четырех тысяч посетителей.

Марина Плотицина, начальник Центра профессионального развития молодёжи: «В нашем центре проводится достаточно много мероприятий. Все они направлены на профессиональный и личностный рост молодёжи. У нас есть программные мероприятия: мотивация к успеху, технология успешного поиска работы, таймменеджмент, эффективная самопрезентация и моё профессиональное будущее».

Помимо этих программ в «СОПКАХ» организуют круглые столы, мастер-классы и тренинги. Например, в этот раз здесь создавали карту мечты, ловили северное сияние, а завершили день рождения пространства шумной вечеринкой.