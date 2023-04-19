В этом году Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости корью

Случаи зафиксированы в средней полосе, а также в Сибири и на юге России.

Что касается нашего региона, то такие случаи не задокументированы. При планировании выезда в места, где наблюдается рост заболеваемости корью, специалисты Управления Роспотребнадзора настоятельно рекомендует убедиться в наличии у всех выезжающих прививки против этой болезни.

Никита Кольцов, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «В начале года главным государственным санитарным врачом Анной Юрьевной Поповой издано постановление о проведении подчищающей иммунизации против кори, в рамках которой наши медики активно ищут тех, кто по каким либо причинам не привился согласно возрасту, либо у кого отсутствуют сведения о прививках, может о людях, которые прибыли с территории других субъектов. Согласно постановлению, достаточно большое количество граждан приглашено на прививку, а с учётом того, что при профилактике кори самое действенное - это именно вакцинация, то в случае, если к нашим гражданам, к нашим людям будут обращаться медики с просьбой уточнить прививочный анамнез либо сделать прививку, то самая действенная мера профилактики – это прививка».