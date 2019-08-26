В этом году рудникам Кировского филиала АО «Апатит» исполняется 90 лет со дня основания

За это время работникам предприятия удалось добыть и отгрузить ровно два миллиарда тонн руды. С юбилеем и профессиональными успехами коллектив комбината поздравили не только руководители компании, но и врио губернатора Мурманской области.

Кировский филиал АО «Апатит» был образован в 1929 году на базе уникальных хибинских месторождений апатит-нефелиновых руд. В начале ХХ века в адрес вновь образованного треста звучали многочисленные скептические высказывания, о том, что «освоение недр – дело неперспективное, из-за тяжёлых условий жить здесь невозможно, а горные разработки - мечта». Однако со временем всё изменилось. Сегодня комбинат «Апатит» входит в сотню лучших предприятий России в области экологии.

Для рудника отпраздновать юбилей отгрузкой двухмиллиардной тонны руды – очень символично. «Это настолько масштабное событие, что если погрузить всю руду в машины, то мы сможем семь раз обогнуть экватор Земли! – образно рассказывает Ксавье Р. Роле, председатель совета директоров ПАО «ФосАгро». - Безусловно, это ключевой момент в истории компании».

Честь добыть и отгрузить юбилейную двухмиллиардную тонну руды выпала самому молодому месторождению – Восточному руднику. А кнопку нажали руководители предприятия и врио губернатора Мурманской области.

Не забыли на празднике и про добрые традиции. Хоть рудник это и огромные территории, вековые залежи ископаемых, передовые технологии и техника. Держится всё производство на людях - простых горняках. Их заслуги отметил президент, поручив зачитать своё письмо заместителю председателя правительства Дмитрию Козаку.

«Отрадно, что нынешний коллектив комбината «Апатит» достойно продолжает традиции своих предшественников, реализует масштабные проекты по модернизации производства, внедрению инновационных технологий, уделяет особое внимание вопросам экологии, сбережению окружающей среды, вносит важный вклад в развитие национальной экономики и агропромышленного комплекса станы, - зачитывает документ Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства Российской Федерации. - Желаю вам новых свершений и всего самого доброго. Президент РФ В.В. Путин».

Заместитель председателя правительства Российской Федерации также поздравил некоторых работников предприятия с присвоением высокого звания «Почётный шахтёр».

Сегодня комбинат «Апатит» - это одно из немногих предприятий, где перспективы развития рассматриваются на 100 лет вперёд. Здесь используют передовые технологии, выступающие гарантом социально-экономического развития района. Благодаря поддержке «ФосАгро» и работе комбината для семей горняков и остальных горожан появились красочные детские площадки, прогулочные зоны и инсталляции. В честь 90-летия комбината в Кировске состоялось торжественное открытие ледового дворца «Апатит Арена».

«Я хочу вас поздравить с прекрасным ледовым дворцом, я уверен, что он станет одним из новых, прекрасных символов города Кировска, - говорит Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро». - Эта инфраструктура, эта поддержка позволит здесь на этом люду вырастить не одну когорту бедующих чемпионов мира по хоккею, олимпийских чемпионов по фигурному катанию».

Современный трёхэтажный спортивный комплекс сможет вместить 250 болельщиков. А во время ярмарок и выставок здесь смогут свободно располагаться до 750 человек. Правительство Мурманской области и руководство «ФосАгро» рассчитывают, что ледовая арена вовлечёт жителей всех возрастов в занятие спортом и поможет приобщиться к здоровому образу жизни.

Для достижения своей цели заинтересованные стороны создали не только крытый стадион, но и 4 площадками на свежем воздухе. Парк развлечений уже с первого дня вызвал ажиотаж среди жителей Апатитов. Ведь детские площадки, которые построили и ещё построят при поддержке предприятия, отличаются не только качеством, но и разнообразием.

А вот в Кировске строительные работы пока не завершены. Но основные конструкции уже установлены.

В завершении рабочей поездки губернатор не упустил возможности полюбоваться ещё одним творением «ФосАгро» - красочными фасадами домов. Благодаря художественному оформлению улица города приобрела новый вид.