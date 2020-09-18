В этом году Северный флот получит 179 единиц современного вооружения

Такое заявление сделал во время заседания коллегии Министерства обороны России Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Тенденция к осложнению военно-политической обстановки сохраняется и в Арктике».

Генералы подробно обсудили планы развития нашей армейской и флотской группировки в Арктике до 2025 года. Шойгу напомнил, что только на нынешний год там предусмотрено более двух десятков значительных организационно-штатных изменений, включая формирование экипажей поступающих в боевой состав Северного флота надводных кораблей и подводных лодок.

По словам Шойгу, большое внимание Минобороны уделяет совершенствованию инфраструктуры Арктической зоны. Ведётся реконструкция причального фронта для новейших ракетных подводных крейсеров проекта «Борей–А».

А ещё Северный флот оснащают современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых арктических условиях. Только в этом году он получит 179 единиц вооружения. Состав флота уже пополнили атомный подводный ракетный крейсер «Князь Владимир», оснащенный баллистическими ракетами, фрегат «Адмирал флота Касатонов», морской танкер «Академик Пашин» и гидрографическое судно «Николай Скосырев».