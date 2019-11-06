В ЗАТО Александровск успешно работают 3 участка мировых судей – в Снежногорске, Гаджиево и Полярном.

Облачившись в чёрную судейскую мантию, мировой судья Александровска рассматривает новое дело. В юрисдикции Сергея Степового не только рядовые гражданские дела о расторжении брака и разделе имущества или административные о взыскании платежей и наложении санкций, но и уголовные. Каждый из судей даёт клятву и следует ей на протяжении всей службы.

«Помимо тех требований, которые закреплены непосредственно в законе о статусе судей, необходимо обладать и общечеловеческими качествами, такими как усидчивость, терпение, работоспособность, необходимым жизненным опытом», - отмечает Сергей Степовый, мировой судья судебного участка № 1 ЗАТО Александровск судебного района Мурманской области.

Сегодня Сергей - судья, но в прошлом, ему, как и многим коллегам, пришлось набираться опыта в органах внутренних дел, он работал следователем и прокурором. Точно такой же путь прошла и Наталья Гаврилова, которая стала мировым судьёй в 2017 году. Профессию она начала осваивать ещё в родной Новгородкой области.

«Если сравнивать статистические показатели 2016-го, 2017-го, 2018-го и 2019 годов, то мы видим, что дел не становится меньше, - отмечает Наталья Гаврилова, мировой судья судебного участка № 2 ЗАТО Александровск судебного района Мурманской области, г. Гаджиево. – К сожалению, их становится только больше. На сегодняшний день у нас в производстве 1560 дел».

И на такое количество производственных дел в Александровске всего 3 судьи.

В этом году система мировой судебной юстиции отмечает своё 20-летие. Поздравили коллег и судьи из большого ЗАТО.