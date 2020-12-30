В этом году столетний юбилей отметил населённый пункт Оленья Губа

В связи с пандемией, празднования пришлось отложить, но итог уходящего года всё же решили подвести награждением оленегубцев.

Гарнизон Оленья Губа, разместившийся в центре Александровска, отметил своё столетие. Но многие нынешние жители населенного пункта ввиду специфики службы здесь надолго не задержатся. Тем не менее, оленегубцы стараются свой городок благоустроить, сделать его комфортным и красивым.

Людмила Губарь, специалист по вопросам местного самоуправления, н.п. Оленья Губа: «Самый любимый! Мы все стараемся, чтобы в посёлке всё было хорошо: и благоустройство, и хорошо жить в нашем посёлке. Чтобы все, кто к нам приезжает, становились близкими. Мы всех принимаем в большую дружную семью».

В этом году удалось переоборудовать детскую площадку «Орешек».

Оленья Губа - посёлок небольшой, воспитывать детей, как говорят местные, одно удовольствие: все друг друга знают, на улицах спокойно. Здесь всего один датский сад, одна библиотека и одна школа.

Екатерина Пятницкая, директор СОШ №280, н.п. Оленья Губа: «Заставляет делать наш образовательный процесс таким, чтобы детям хотелось учиться в нашей школе, получать и дошкольное образование и общее. Но не получилось бы этого у меня, если бы не такой прекрасный наш коллектив: все учителя высшей и 1-й категории, учителя, которые любят наших детей. Это самое главное для педагога – любовь к детям».

В этом году образовательному учреждению присвоено имя героя России Дениса Опарина. Напомним, Денис – один из погибших подводников «Лошарика» - военного атомного глубоководного аппарата, на котором летом 2019 года произошёл пожар.

Екатерина Пятницкая, директор СОШ №280, н.п. Оленья Губа: «Это решение совета учащихся, совета родителей, общественного Совета ЗАТО Александровск. Совет депутатов утвердил это решение».

Оленегубцев, внёсших вклад в развитие посёлка, отметили грамотами и письмами главы муниципалитета, Совета депутатов Александровска и Мурманской областной Думы.

В следующем году жители планируют оборудовать площадку в детском саду. И очень надеются влиться в программу реновации ЗАТО, ведь из пары десятков домов в населённом пункте половина пустует.