В этом году ужесточаться и требования к работе управляющих компаний

Эту тему обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве.

Процедура отзыва лицензии у нерадивых коммунальщиков существенно сокращается, так что за грубые нарушения в работе, плохие компании могут лишиться права на обслуживание домов или вообще уйти с рынка услуг. Введён запрет на наличие управляющих организаций с одинаковыми названиями. Так же, если организация решит в одностороннем порядке повысить плату за содержание, руководству предприятия грозят штрафы. Неустойку директор должен будет выплатить непосредственно каждому собственнику.