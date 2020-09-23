В этом году в 255 многоквартирных жилых домах области проводится капитальный ремонт

В рамках государственных программ в Мурманской области строятся и реконструируются 104 объекта. На некоторых из них работы проводятся с отставанием графика. Об этом рассказал министр Владислав Сандурский на заседании штаба в региональном правительстве.

Как рассказал, министр строительства региона Владислав Сандурский, в 87 из них работы уже завершены. В остальных домах ремонты должны завершить до середины ноября. Что касается строительства и реконструкции объектов в рамках нацпроектов, то 76 из них реализуются в установленные сроки.

Владислав Сандурский, заместитель губернатора Мурманской области, министр строительства Мурманской области: «У нас практически получены все заключения экспертизы, те, которые были запланированы в срок. И 12 объектов уже введены в эксплуатацию. Это 7 образовательных учреждений. Там завершены работы по капитальному ремонту, но это то, что касалось подготовки объектов к 1 сентября».

До конца года необходимо ввести в эксплуатацию ещё 41 строящийся объект. Однако уже сейчас в половине случаев работы проводятся с отставанием графика. Например, на строящейся в Североморске школе на 1200 мест. На особом контроле находится и будущий бассейн в Коле.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По тем объектам, где есть проблемные моменты и риски, надо чётко пройтись, разобраться, какие дополнительные решения необходимы. И обеспечить завершение в срок с надлежащим качеством».

Также губернатор отметил, что спрос с заказчиков и муниципалитетов будет жёсткий. И результаты работы в текущем году будут учитываться при определении финансирования проектов на 2021 год.