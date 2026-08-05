В этом году в медицинские учреждения Мурманской области придут на работу молодые специалисты

Ведь к работе приступят 150 молодых выпускников медицинских вузов. По региональным квотам в наш регион приедут 69 человек, это врачи терапевтического, хирургического и диагностического профиля.

Из них 43 специалиста отправятся работать в областные учреждения, другие пополнят первичное звено.

Новые кадры ждут в клиническом многопрофильном центре, областной стоматологической поликлинике, онкодиспансере, на станции переливания крови, а также в районных больницах Апатитов, Кировска, Кандалакши, Колы, Мончегорска, Оленегорска, Печенги и Североморска.

Кроме того, по федеральной программе «Земский доктор» в область приедут 24 специалиста.

Регион также уделяет особое внимание целевой подготовке кадров. В этом году ожидается приезд 57 выпускников-целевого обучения.