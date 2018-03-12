День за днём с «Арктик-ТВ»12.03.18 19:30
В этом году в Мурманске появится памятник Николаю Чудотворцу
Инициатором его установки стал известный путешественник Фёдор Конюхов, который приехал в Мурманск для участия в официальной церемонии закладки первого камня.
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Серега ОВО
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Zviygincew
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А похоже на картинки с Совфеда. Могёт быть, что это соответствует событиям 2007 года.
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Нина З.
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