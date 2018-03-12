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День за днём с «Арктик-ТВ»12.03.18 19:30

В этом году в Мурманске появится памятник Николаю Чудотворцу

Инициатором его установки стал известный путешественник Фёдор Конюхов, который приехал в Мурманск для участия в официальной церемонии закладки первого камня.

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