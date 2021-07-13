В этом году в Мурманской области 16 участников ЕГЭ получили наивысший балл, стали 100-балльниками

В этом году ЕГЭ сдавали около 3,5 тысячи заполярных выпускников. Аттестация имела ряд характерных особенностей, например, ребята, которые не планируют поступать в вузы, могли пройти испытание всего по двум предметам – русскому и математике. Таким правом воспользовались 66 человек. Для будущих абитуриентов правила были немного суровее.

Ольга Дзюба, министр науки и образования Мурманской области: «Выпускники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения, сдавали ЕГЭ. Им было необходимо набрать более 24 баллов, преодолеть минимальный порог и сдать экзамены, в зависимости от той образовательной траектории, которую они выбрали».

Ольга Дзюба так же отметила, что Мурманская область входит в число 25 регионов, которые используют новейшую технологию печати и сканирования экзаменационных материалов прямо в аудитории.

Ольга Дзюба, министр науки и образования Мурманской области: «У нас каждый год работает региональный ситуационный центр, студенты следили за процедурой проведения экзамена. Всего было аккредитовано 290 студентов колледжей для того, чтобы они имели возможность работать в нашем центре. Благодаря их работе выявили ряд нарушений: четыре человека были удалены».

Как и в прошлом году, в экзаменационных пунктах соблюдались все противоковидные меры. На входе была организована термометрия, в каждой аудитории установлен рециркулятор, все организаторы на пунктах находились в масках и перчатках.

Из-за пандемии коронавируса многим школьникам пришлось учиться дистанционно. Несмотря на это, многим ребятам удалось не сдать позиции и написать экзамен на высший балл.

Ольга Дзюба, министр науки и образования Мурманской области: «В этом году у нас 16 участников получили наивысший балл, стали стобалльниками, по литературе - 6, по русскому языку и физике – 3 человека, по информатике – 2, по геологии -1, по английскому языку Дарья Беляк стала стобалльницей».

Стоит отметить, что в 2021 году в Заполярье выросла доля высокобалльных работ по 6 предметам: литературе, математике, истории, информатике, английскому языку и географии. Каждый из выпускников смог пройти минимальный порог по русскому языку.