В этом году в Мурманской области впервые пройдёт научно-практическая конференция «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии»

Она объединяет специалистов музеев, библиотек, архивов России для обсуждения практических и теоретических вопросов цифровизации историко-культурного наследия.

Все началось в 1996 году в Дарвиновском музее, где участниками встречи были всего лишь три сотрудника музеев, которые провели небольшое собрание. Сейчас география события расширилась. Ежегодно оно проходит в разных городах России, а самая северная встреча состоялась в Мурманске.

Научно-практическая конференция «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» это симбиоз гуманитариев и технарей.

Надежда Петрова, президент некоммерческого партнёрства «АДИТ», заместитель генерального директора по учёту и хранению Государственного музея Л.Н. Толстого, г. Москва: «Мы учились друг у друга. Если на первых конференциях мы даже многих слов не знали и не понимали, о чем говориться, то сейчас у нас горизонты расширились. Мы уже разбираемся в информационных технологиях. Информационщики стали разбираться в музеях, они учили нашу историю по учёту и хранению».

Цель присутствия в разных городах: познакомиться с инфраструктурой и объединить музейщиков всей страны. Цифровизация в музейной сфере шагнула уверено вперед. Одним из результатов работы стало создание программного обеспечения и баз данных в музеях.

Надежда Петрова, президент некоммерческого партнерства «АДИТ», заместитель генерального директора по учёту и хранению Государственного музея Л.Н. Толстого, г. Москва: «В начале это было только, предположим, по учёту и хранению, фондовая работа, потом программисты вышли в экспозицию. У нас экспозиции стали мультимедийные появляться».

Одним из организаторов конференции стал Мурманский областной краеведческий музей. В этом году спрос на участие превысил ожидания. Всего было подано около 300 заявок.

Елена Собашникова директор Мурманского областного краеведческого музея: «Всё, что связано с информационными технологиями, они дополняют. Я не сторонник превратить музей в мультимедийный центр, как бы сейчас многие не хотели. В музее собраны коллекции, которые имеют свою историю, свою энергетику, мемориальность, свою важность. Они должны быть на первом плане, но мультимедиа – это время сейчас такое: хочется и электронную этикетку, чтобы голограмма перед тобой появилась в виде политического деятеля».

Тимур Давлетшин, и.о. министра культуры Мурманской области: «Площадка конференции является драйвером, обменом опытом и стимулом к тому, чтобы понять, в каком месте находимся мы, наше учреждение, как успешно мы продвигаемся, посмотреть, что-то у коллег, поделиться своим успешным опытом».

Конференция станет мощным импульсом для развития процессов цифровой трансформации в учреждениях культуры Мурманской области. Она пройдёт в течение четырёх дней - с 21 по 24 августа на площадках трёх муниципальных образований: в Мурманске, Североморске и Полярном.