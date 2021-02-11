В этом году в первой поликлинике установят новое медицинское оборудование

Рентгеновский аппарат и флюрография давно выработали свой срок, постоянно ломаются и создают сложности и врачам, и пациентам.

Первая поликлиника, по словам главврача Сергея Агеева, самая большая в городе. К ней прикреплены 117 тысяч горожан взрослого возраста, живущих от Рослякова и до улицы Книповича. Разумеется, своевременное обновление оборудования в медучреждении стоит во главе угла.

Сергей Агеев, главный врач Мурманской городской поликлиники №1: «Сейчас реализуется программа «Модернизация первичного звена». По этой программе федеральное правительство выделило при софинансировании области большие средства на замену тяжёлого оборудования. Это рентген, флюорография, УЗИ и все это стоит десятки млн рублей».

Уже в августе начнётся установка новых диагностических аппаратов. Старые используются с 2009 года и часто выходят из строя, давно выработали ресурс. Пациенты зачастую не могут получить своевременную помощь. Замена техники будет проходить в течение месяца. На это время пациенты будут перенаправлены в другие лечебные учреждения.

Проблем с эксплуатацией современного оборудования возникнуть не должно. По словам главного врача Сергея Агеева, квалифицированных медицинских специалистов в поликлинике достаточно.