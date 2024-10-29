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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.10.24 19:30

В этом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» капитально отремонтировали 9 дворов в Мурманске

Все работы уже завершены. Оценить обновленный двор на улице Старостина приехали представители администрации города.

В Мурманске продолжают реализовывать федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». И вот огромный двор на Старостина с первого по седьмой номера домов после масштабного ремонта стал современным и комфортным для местных жителей.

Никита Нерубащенко, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Это самый большой объект, который мы выполняли в этом году. Это самый сложный объект. Это, если говорить в цифрах, четыре с половиной тысячи квадратных метров асфальта проезжей части. Это тысяча двести метров тротуарного покрытия, это большая спортивная площадка, большая детская площадка, 35 опор наружного освещения. Как и силовые опоры наружного освещения, так и торшерные светильники – самый сложный, самый долгий объект. Четыре лестницы».

Во время стройки, как порой бывает, по независящим от подрядчика или заказчика причинам, сроки могут немного сдвигаться. В этом году работы здесь начали очень рано, но процесс ремонта всё равно несколько затянулся.

Никита Нерубащенко, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Как правило, сроки сдвигались из-за поставки материалов. Непосредственно на этом объекте была проблема с поставкой мафов (небольшие архитектурные сооружения, предназначенные для украшения и функционального использования городской среды. – Ред.) именно детской площадки. Но удалось в ручном режиме отработать этот вопрос с заводом-изготовителем поставщиком. Всё было привезено и установлено».

На сегодняшний день проект выполнен в полном объёме. Осталось скорректировать некоторые недочёты. По словам заместителя главы администрации, важно, чтобы жители этих домов аккуратно обращались с благоустроенной территорией.

За этот сезон работы завершены во всех девяти дворах, которые первоначально были в списках федеральной программы. В следующем году, в планах городской администрации облагородить ещё девять дворов Мурманска.

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