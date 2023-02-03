В этом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Мурманске планируют обновить дворовые территории 28 домов

Одну из таких территорий на улице Карла Маркса посетил глава администрации.

В районе домов №№ 45, 47, 49 и 51 запланирован ремонт проезжей части и тротуаров на площади более 4 тысяч квадратных метров. Во дворе появятся детская и спортивная площадки. Также здесь установят новое наружное освещение.

Дизайн-проект, по словам Юрия Сердечкина, главы администрации города Мурманска, разрабатывался совместно с местными жителями. Их особым пожеланием было ограничить доступ автомобилей к тротуарам. Эту проблему решат установкой антипарковочных столбиков.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Проект проработан достаточно хорошо. Я надеюсь, что мы не столкнёмся с трудностями. Есть набор дополнительных задач, например, заборчик, который находится рядом, не входит в пятно работ. Но для того, чтобы он не создавал неблагоприятный вид, мы его тоже отремонтируем и покрасим».