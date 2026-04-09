В этом году в России отмечают 65-летие со дня первого полёта человека в космос, который совершил Юрий Гагарин

В честь этого, согласно Указу Президента РФ, в стране проводят Неделю космоса. Научные, образовательные, творческие и культурные события организованы и в Мурманской области. Одной из площадок космического фестиваля стал Губернаторский лицей.

Всю неделю в Губернаторском лицее проходят встречи, посвящённые космосу. Вселенная не перестаёт завораживать новые поколения юных исследователей. Для учеников школ открыт весь мир и многие из них выбирают, если уж не делом жизни, то хотя бы в качестве хобби - изучение астрономии и космоса.

Дмитрий Аветисян, ученик 8 класса Губернаторского лицея: «Космос – это огромное пространство, где много чего ещё не открыто и не изучено. Хочется это всё открыть, посмотреть, прикоснуться к этому всему».

Настоящие космические путешествия к далёким звездам и более близким планетам нашей Солнечной системы охватили каждый класс Губернаторского лицея. Ребята участвовали в лекциях, играх, квизах и мастер-классах, благодаря которым легко усваивали знания об особенностях небесных тел. Всё это для детей организовало Астрономо-геодезическое сообщество.

Константин Белоушко, педагог дополнительного образования в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища, член Мурманского отделения астрономо-геодезического общества: «День космонавтики – это новый этап развития человечества. Как говорил Константин Эдуардович Циолковский, человечество обречено не оставаться здесь, в этой колыбели, оно должно сделать шаг и выйти в космос».

На это только часть просветительской работы. Благодаря сообществу ребята могут посещать бесплатные занятия, где глубже изучают тему космоса и готовятся к астрономическим олимпиадам. По словам членов общества, все больше юных северян проявляют интерес к изучению космических просторов.

Константин Белоушко, астрофизик, педагог дополнительного образования в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища, член Мурманского отделения астрономо-геодезического общества: «Они тянутся, причём, как ни странно, многие не знают о тех возможностях, которые у нас здесь есть. Например, мы проводим регулярный факультатив от Центра поддержки одарённых детей «Полярная звезда» на базе Мурманского арктического университета. Регулярно, то есть каждую неделю, ребята могут приходить к нам в здание бывшего физмата – по четвергам и по субботам вечером и заниматься астрономией, готовиться к олимпиадам, участвовать в различных технических проектах и готовиться конференциям».

На этой неделе в Губернаторском лицее практически в каждом классе появился уголок, посвящённый космосу. Сами ученики тоже активно подключились и творчески поддерживают всероссийскую акцию.