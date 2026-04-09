«Единство народов — сила России!»: «Научка» приглашает на «Библионочь»В Мурманской области зарегистрировано 210 площадок для написания «Диктанта Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.26 19:30

В этом году в России отмечают 65-летие со дня первого полёта человека в космос, который совершил Юрий Гагарин

В честь этого, согласно Указу Президента РФ, в стране проводят Неделю космоса. Научные, образовательные, творческие и культурные события организованы и в Мурманской области. Одной из площадок космического фестиваля стал Губернаторский лицей.

Всю неделю в Губернаторском лицее проходят встречи, посвящённые космосу. Вселенная не перестаёт завораживать новые поколения юных исследователей. Для учеников школ открыт весь мир и многие из них выбирают, если уж не делом жизни, то хотя бы в качестве хобби - изучение астрономии и космоса. 

Дмитрий Аветисян, ученик 8 класса Губернаторского лицея: «Космос – это огромное пространство, где много чего ещё не открыто и не изучено. Хочется это всё открыть, посмотреть, прикоснуться к этому всему».

Настоящие космические путешествия к далёким звездам и более близким планетам нашей Солнечной системы охватили каждый класс Губернаторского лицея. Ребята участвовали в лекциях, играх, квизах и мастер-классах, благодаря которым легко усваивали знания об особенностях небесных тел. Всё это для детей организовало Астрономо-геодезическое сообщество.

Константин Белоушко, педагог дополнительного образования в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища, член Мурманского отделения астрономо-геодезического общества: «День космонавтики – это новый этап развития человечества. Как говорил Константин Эдуардович Циолковский, человечество обречено не оставаться здесь, в этой колыбели, оно должно сделать шаг и выйти в космос».

На это только часть просветительской работы. Благодаря сообществу ребята могут посещать бесплатные занятия, где глубже изучают тему космоса и готовятся к астрономическим олимпиадам. По словам членов общества, все больше юных северян проявляют интерес к изучению космических просторов.

Константин Белоушко, астрофизик, педагог дополнительного образования в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища, член Мурманского отделения астрономо-геодезического общества: «Они тянутся, причём, как ни странно, многие не знают о тех возможностях, которые у нас здесь есть. Например, мы проводим регулярный факультатив от Центра поддержки одарённых детей «Полярная звезда» на базе Мурманского арктического университета. Регулярно, то есть каждую неделю, ребята могут приходить к нам в здание бывшего физмата – по четвергам и по субботам вечером и заниматься астрономией, готовиться к олимпиадам, участвовать в различных технических проектах и готовиться конференциям».

На этой неделе в Губернаторском лицее практически в каждом классе появился уголок, посвящённый космосу. Сами ученики тоже активно подключились и творчески поддерживают всероссийскую акцию.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:25«Космическая одиссея. Портал в будущее». Документальный фильм (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять