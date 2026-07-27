В этом году во время приёмной кампании в Мурманской области установили новый рекорд

Как сегодня прозвучало на оперативном совещании в региональном правительстве, в колледжи и техникумы региона подано более 11 тысяч заявлений. Интерес растёт на фоне модернизации учреждений и высоких баллов ЕГЭ у выпускников.

Этим летом в колледжи и техникумы Мурманской области документы подали выпускники из 67 регионов России и стран ближнего зарубежья. При этом конкурс на некоторые специальности достигает десять человек на место. Главными героями приёмной кампании стали участники федерального эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования: почти 3 тысячи девятиклассников сдавали всего два обязательных предмета и уже сегодня могут строить карьеру на Севере.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Мурманская область входит в пятерку лучших регионов страны. Этим летом мы впервые выпустили почти 300 специалистов по этой программе, примерно 85 процентов из них трудоустроены».

Самые востребованные направления у абитуриентов: сестринское дело, судовождение, эксплуатация электрического оборудования, сварочные технологии и коррекционная педагогика.

Растёт престиж и высшего образования. В Мурманском арктическом университете количество заявлений увеличилось на 10%. Вуз готовится принять студентов не только из России, но и из Индии, Китая, Турции и Беларуси. При этом по целевому набору выделено 108 бюджетных мест, чтобы закрепить кадры в Заполярье.

Качество знаний поступающих растёт: в этом году в регионе зафиксировано 43 стобалльных результата на ЕГЭ, а количество медалистов увеличилось почти на 50 человек по сравнению с прошлым годом. 38% выпускников выбрали для сдачи сложные, наукоемкие предметы. Кроме того, впервые сразу четверо выпускников из Мурманска и Апатитов получили по два стобалльных результата.