В этом году военно-морской госпиталь Полярного отмечает свой 85-летний юбилей

История учреждения неразрывно связана с городом и самыми кровами его страницами – Великой Отечественной войной. В госпитали за заслуги отметили лучших офицеров и работников, а в историко-краеведческом музее открылась выставка, посвящённая деятельности госпиталя.

18 тысяч раненных, больных солдат и моряков прошли за годы Великой Отечественной войны через госпиталь в Полярном. Многие после быстрой поправки возвращались в части, на корабли и вновь заступали на службу. История медучреждения основанного за пять лет до начала боевых действий в Заполярье тесно переплетена с жизнью города.

Денис Чирков, начальник филиала №5 Военно-морского клинического госпиталя СФ: «Продолжая традиции, которые заложены в те времена, коллектив справляется с поставленными задачами, хранит традиции. И хочу сказать, что госпиталь живёт полноценной жизнью, поступает новое оборудование, приезжают новые офицеры, молодые медики».

Госпиталь, которому в этом году исполнилось 85 лет, стал для многих врачей стартовой точкой в карьере, здесь они активно вели и научную работу. Именно в этих стенах талантливый советский хирург Дмитрий Арапов разработал основные положения оказания помощи и эвакуации раненных на различных этапах, а также внедрил на Северном флоте единую методику лечения огнестрельных ранений.

Одна из гостей праздника, организованного в честь юбилея учреждения, Татьяна Владимировна, врач и преподаватель, внучка Дмитрия Арапова. Из её рук в число экспонатов местного музея передан портрет великого хирурга, а в библиотеку госпиталя - уникальные медицинские издания.

В городском историко-краеведческом музее Полярного к круглой дате открыли выставку, часть экспонатов которой поступила от коллекционера, мурманского историка и учителя, который открыл в себе интерес к военной медицине в Заполярье. Каждая вещь, найденная и выторгованная на аукционах и у частных лиц, хранит в себе целую историю. Данил старательно восстанавливает обнаруженные предметы.

Данил Дробот, заместитель руководителя группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» «Например, полевой фельдшерский комплект, мне сказали, что в нём лежала бирочка человека, которому он принадлежал. Именитый достаточно, занимался научно-исследовательской деятельностью активно, его ящик оказался у меня в коллекции.

За особый экспонат – фотографии медицинских работников, пришлось выложить кругленькую сумму, признаётся историк. Но он нисколько не пожалел, ведь вместе со снимками Данил получил изложенные от первого лица впечатления о службе в военном госпитале Полярного.

Все представленные экспонаты подлинные, многими инструментами пользовались и, возможно, при их помощи была спасена ни одна человеческая жизнь.