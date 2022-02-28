В этом году ярмарка «На Севере - Весна!» продлится до Международного женского дня

Масленица – старинный русский праздник, любимый жителями северной столицы. На ярмарку в центр города прибегают даже в шортах жители соседних домов. Не смущает их промозглая прохлада, в Мурманске февраль, да и март - это ещё полноценная зима. Но кратковременная оттепель и пение птиц, а заодно и яркие краски праздника, задают настроение.

Фудтраки и домики, с которых продают угощения и сладости местных производителей, дополнили тематическими декорациями: на входе гостей ярмарки «На Севере – Весна!» встречает чучело Масленицы, а в глубине организованы несколько фотозон – цветочная, с огромной балалайкой и печкой. Всё в лучших русских традициях.

Детям много для ярких эмоций и не надо – качели и качалки в виде лошадей даже ранним утром почти все заняты. А ведь в субботу ярмарку, по официальным данным, посетили более 3 тысяч человек. По словам участников выставки, к вечеру, когда закрывается площадка, расположенная на улице Воровского, гостей будет в разы больше.

Ярмарка будет работать каждый день с 11 часов. А завершится 8 марта - в Международный женский день большим праздником для взрослых и детей.