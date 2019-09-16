Сегодня в Мурманске стартовал традиционный 24-й конкурс «Учитель города». В нем молодые и начинающие педагоги учатся мастерству, а опытные - демонстрируют собственные оригинальные наработки.

В этом году за звание «Учитель города» борются 32 педагога из учебных заведений Мурманска. Конкурс проводится по двум номинациям: «Педагогический поиск», в нем участвуют 19 человек и «Педагогический дебют» - с 13 преподавателями.

Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск: «Этот конкурс дает возможность увидеть, что профессия педагога, она желаемая, она любимая, она интересная. И вот каждый конкурс открывает новые звездочки. Нельзя сказать, что звезды, у них еще все впереди. Но эти задатки, стремления познать себя в профессии, увидеть что-то, надежды на себя возложить через этот конкурс, показать себя, у молодых есть».

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск: «Мурманская педагогика отличается тем, что она генерирует таких людей. Которые очень хотят работать. Занимать высокие позиции. И поэтому когда мы говорим о кандидатах, то их всегда значительно больше, чем конкурс может для себя принять».

В этом году попробовать свои силы в профессиональном испытании решила учитель начальных классов из мурманской прогимназии №61 Анастасия Ковцун. Она работает в этой сфере уже 12 лет и знает, чтобы стать хорошим педагогом нужно любить детей и свое дело.

Анастасия Ковцун, учитель начальных классов прогимназии №61 города Мурманска: «Мой педагогический семинар по теме опережающее обучение. И урок, который соответствует заявленной теме семинара, по русскому языку».

Всего конкурс продлится 5 дней. В программе запланированы учебные занятия, творческие испытания, импровизированные родительские собрания и дискуссии. Жюри выберет трех призеров и победителя, который отправится на областные соревнования. Итоги конкурса станут известны 3 октября, в преддверии Дня города и Дня учителя.