В этом учебном году проект «Академия телевидения» вновь открывает двери для желающих узнать больше о мире медиа

На одном из уроков юных журналистов успели побывать и гости – кинологи-канистерапевты, которые рассказали ребятам о своей работе и друзьях-питомцах.

Новый учебный сезон стартовал в «Академии телевидения», которой детям всех возрастов здесь приоткроют интересный и захватывающий мир медиакультуры. К примеру, ребята курса «Я – журналист» уже приступили к занятиям. На недавнем уроке они тренировались составлять вопросы и брать интервью у гостей.

В качестве гостей на урок пришли кинологи-канистерапевты. Они рассказали школьникам об особенностях своей профессии, о её задачах и ответили на интересующие ребят вопросы.

- Скажите пожалуйста, как вы стали кинологом?

Татьяна Пашкова, член организации МУРО канистерапевтов «Прикосновение исцеляющей лапы»: «Это было давно, наверное, ещё в детстве. Была большая тяга к собакам, дальше пробовала дрессировать. Очень хорошо получалось. Нашла единомышленников, которые так же любили собак. Было хорошее сообщество. Таким образом пришла в кинологию».

Канистерапией называется метод реабилитации или, по-другому, терапии, которая проходит с помощью специально обученных собак. У специалистов есть особые критерии, по которым отбирают для таких задач собак.

Ирина Бондарь, член организации МУРО канистерапевтов «Прикосновение исцеляющей лапы»: «В нашей деятельности собаки должны быть очень ориентированы на человека, очень лояльные, в них не должно быть агрессии. И мы обязательно проводим тестирование перед тем, как применять собак в своей работе. Мы проверяем их на реакцию, на какие-то действия наши. Например, мы можем вот так лапочку аккуратненько сжать, ушки посмотреть… Муха - вот она лижется вообще. Надо посмотреть, как собака на это реагирует. Приобнять посильнее. Потому что в нашей работе встречаются разные участники, пациенты и они могут по-разному с собакой обращаться. Мы на это обязательно обращаем внимание при тестировании».

Ученики «Академии телевидения» и сами на себе ощутили, что значит взаимодействие с такими послушными, добрыми питомцами. Отмечают, что после этого стали чувствовать себя лучше.

Впереди юных журналистов ждут ещё более увлекательные знакомства, истории и сюжеты.

Курсы в «Академии телевидения» ведут и действующие сотрудники телеканала «Арктик-ТВ», которые делятся с подопечными не только теорией, но и своим практическим опытом работы.