В этот день хочется верить в чудо! Тамара Адеишвили, «Академия телевидения»

Ольга К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают! Комментарий к новости: В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания

Елена Владимировна .А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк Комментарий к новости: Иван Лебедев, глава администрации города Оленегорска, подводит итоги уходящего года, начиная «с самого красивого»