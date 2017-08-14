В этой книге не должны появиться новые страницы!

17 лет прошло с момента гибели в Баренцевом море экипажа атомной подлодки «Курск». Трагедия, за которой следили миллионы людей, несмотря на обнадёживающие прогнозы специалистов и надежду, которую они дарили родным экипажа, унесла жизни 118 моряков-подводников. В этот день в Мурманске, Североморске и Видяево, откуда в последний рейс ушёл крейсер, провели митинги памяти.

На палубе тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» построение, корабль лег в дрейф на месте, где затонула подводная лодка «Курск». 12 августа 2000 года во время учений гидроакустики именно этого крейсера зафиксировали хлопок, а на следующий день специалисты нашли затонувшую субмарину, которая лежала на глубине 108 метров…

Как и годы назад, вода Баренцева моря такая же лазурная и венок, спущенный на её гладь, так же быстро «растворяется» в холодном тумане.

Рубка «Курска», установленная в Мурманске, пожалуй, самый известный памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Рядом с мемориалом ежегодно проходит митинг, его участники, как и тысячи военных Северного флота, «переводят стрелки» часов назад, вспоминая каждого из 118 членов экипажа подлодки.

17 лет назад за развитием событий следили миллионы жителей нашей страны. Все наделялись на чудо, которое так и не произошло.

- Я думаю, что каждый из вас помнит, что мы свято верили в спасение моряков, - отмечает в своём выступлении Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - И пришла эта оглушительная пустота, когда стало понятно, что их больше не будет. Но это не правда, они навеки останутся в наших сердцах. Спасти оставшихся в живых пытались своими силами, а потом и с помощью иностранных коллег. В новостях тогда продлевали надежду, говорили о стуках, которые якобы производят моряки. При этом с каждым днём шансы на то, что хотя бы кто-то выживет, таяли… Водолазам удалось открыть внутренний люк «Курска» только 21 августа, на операцию ушло больше недели.

- В то время, когда это все произошло, я ещё сам командовал подводной лодкой, - Анатолий Минаков, заместитель командующего Северным флотом. - И я помню, как нам было тяжело, как мы все это переживали, как мы смотрели в глаза женам погибших, их детям. Сколько было слёз и горя.

В истории подводного флота много трагичных моментов, атомный флот - не исключение. Но все понимают, что субмарины - это одна из важных составляющих ядерных сил России, которые являются и ещё долгие годы будут являться, весомым сдерживающим фактором безопасности нашей страны.

К смерти моряков одни относятся как к подвигу и трагедии, другие подчеркивают, что военный - эта не та профессия, которая связана со спокойствием и безопасностью. Так что готовым нужно быть ко всему.

- Здесь, в этом маяке у мемориала, есть книги с именами жертв, - напомнил участникам митинга Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Мне очень хочется верить, что атомная подводная лодка «Курск» - это последняя трагедия на флоте, а в этих книгах больше никогда не появится новых листов.

Сейчас специалисты всё чаще говорят о двух периодах: до и после гибели «Курска». Каждый из свидетелей трагедии надеется, что командование, конструкторы и создатели самого грозного и сложного в мире оружия извлекли из страшных последствий ЧП нужные уроки.

- После того, как случилась эта трагедия, в стране властью было пересмотрено отношение и к военным силам и к ВМФ, - считает Дмитрий Панченя, председатель Мурманского регионального отделения Общероссийского движения поддержки флота. - Она стала переломной точкой, после которой началось возрождение ВМФ и поменялось отношение к военным морякам и материальной части.

До сих пор ведутся споры, что же послужило причиной гибели АПРК «Курск». Официальная версия сводится к самовозгоранию торпеды в одном из отсеков. По-прежнему выдвигаются новые версии случившегося, интерес к ним подогревает гриф секретности, установленный на большинстве документов связанных с расследованием. Ведь даже ставшее нарицательным письмо капитана Дмитрия Колесникова, написанное от руки в темноте, так и не было передано родным. Они получили лишь копию, напечатанную на бумаге.