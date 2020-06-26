В Европе эксперты прогнозируют вторую волну пандемии

Впервые за несколько месяцев там зафиксирован рост числа новых случаев коронавирусной инфекции.

Динамика по COVID-19 наблюдалась в 30 странах региона. В 11 из них ускоренное распространение вируса может привести к возобновлению эпидемии, отмечает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Если не остановить начавшийся процесс, то он вновь подтолкнет системы здравоохранения этих европейских стран «к краю пропасти», заявил представитель организации.

Как отметил Клюге, существует риск новых вспышек заболевания по мере того, как государства снимают введенные ранее ограничения.

При этом специалист указал, что в Польше, Германии, Испании и Израиле власти быстро отреагировали на увеличившееся число новых случаев заболевания. Он отметил, что европейцы стали более ответственно относиться к соблюдению таких мер как социальное дистанцирование и ношение масок.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено более 9 миллионов человек, свыше 479 тысяч умерли.