В ежедневной погоне за долгами!

Итоги работы региональной службы судебных приставов за прошедшие девять месяцев текущего года обсудили на пресс-конференции, которая прошла в управлении ведомства.

371 тысяча исполнительных документов поступили в структурные подразделения Управления федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области за девять месяцев 2019 года. Большая половина - судебные акты, которые, с точки зрения взыскания средств, наиболее трудноисполнимы, особенно когда речь идёт о высоких платежах по кредитам, а доход должника невысок. Общее число исполнительных производств заметно выше.

«На исполнении у нас находились 542 тысячи исполнительных производств в отношении физлиц, - сообщил Александр Малюшкин, руководитель УФССП по Мурманской области. - 514 производств в отношении 234 должников, производства бывают сводные. В отношении одного должника – несколько производств. В отношении юрлиц – 27 тысяч производств».

За истекший период прекращены 302 тысячи исполнительных производств, при этом сумма взысканий выше, чем в прошлом году – в общей сложности, 4 миллиарда рублей. Для удобства информирования россиян и оплаты задолженностей работают мобильные приложения.

«У нас с июля активно работает портал Госуслуг. Раньше туда попадали только задолженности по возобновленным производствам, сейчас и по законченным попадают, - отметил Роллан Пахомов, специалист УФССП России по Мурманской области. - Граждане могут видеть долги, которые проходили через службу, на этом портале. Так же можно использовать мобильные приложения, как на андроидах, так и на платформе apple».

Кстати, своевременная оплата долгов позволяет сэкономить, например, на оплате штрафов ГИБДД. Но тут есть ряд тонкостей, замечает Роллан Пахомов, специалист УФССП России по Мурманской области: «Одна из проблем с оплатой задолженностей по штрафам ГИБДД. Скидка действует при оплате штрафов с момента вынесения постановления в 20-дневный срок. Многие не удосуживаются посмотреть УИП и вносят «ноль» в отделениях банка, если в Сбербанке это недоступно, то в других доступно».

На официальном приложении ФССП России доступен функционал подписки, где достаточно один раз подписать на самого себя и потом только периодически отслеживать, появилась задолженность или нет. Что касается неплатежей по алиментам, то в текущем году в регионе было более 14 тысяч таких исполнительных производств.

«Более половины окончены судебными приставами-исполнителями по различным основаниям. Сейчас на исполнении у приставов 7 тысяч исполнительных производств, - сообщает Кристина Святченко, руководитель УФССП по Мурманской области. - 80% приходится на должников-мужчин. В отношении них возбуждены 6 тысяч производств. Сумма задолженности по ним – 180 тысячрублей».

У половины из них в счёт погашения долга удерживаются средства из заработной платы или из других источников дохода. Эффективной мерой воздействия на должников признано ограничение выезда. В этом году её испытали на себе 56 тысяч северян.

«Пристав-исполнитель выносит и буквально через неделю, две-три, когда дошло до должника, он появляется и показывает документы. За исключением алиментщиков, - поясняет Александр Малюшкин, руководитель УФССП по Мурманской области. - Мы ограничиваем максимальное количество должников, если идёт длительная неуплата алиментов, там всё идёт медленнее. По другим категориям, почему и отдача такова, 402 миллиона, за счёт этой меры нами взыскано».

Не остаются в стороне и исполнительные производства по долгам юридических лиц. Тут в топе управляющие компании. Все они борются со своими долгами по-разному, кто-то пытается работать лучше, а кто-то, увы, объявляет себя банкротом.