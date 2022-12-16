В феврале 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте региона вырастет, но не одинаково для всех

Дороже всего поездка в автобусе или троллейбусе обойдется тем, у кого нет Единой карты жителя Мурманской области.

Из тоски А в точку Б по городу можно будет добраться за 40 рублей. Столько будет стоить билет в любом общественном транспорте во всех городах региона. Сэкономить на поездке можно, оформив Единую карту жителя Мурманской области. Её операторами сейчас выступают два банка: «ВТБ» и «СовКомБанк». Завести карточку могут только совершеннолетние, прописанные в регионе граждане, для этого с паспортом и СНИЛСсом нужно обратившись в отделения этих финансовых организаций в своей городе.

Тогда проезд будет обходиться пассажиру в 37 рублей. Стоимость пригородного сообщения для владельцев Единой карты жителя Мурманской области с 1 февраля также будет ниже, чем для остальных.

Узнать подробнее о стоимости проезда в пригодном транспорте можно на сайте регионального комитета по тарифному регулированию. Вся информация о местах получения и преимуществах Карты жителя Мурманской области размещена на сайте проекта.