В феврале годовая инфляция в Мурманской области повысилась до 9,4%.

Ускорение произошло в основном потому, что производители товаров и поставщики услуг переносили в цены возросшие затраты. Быстрее всего дорожали непродовольственные товары и услуги.

Олеся Бачиннова, руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «Вместе с тем общая динамика цен на продукты в феврале в годовом сопоставлении не изменилась по сравнению с январем. Но цены на разные категории товаров менялись по-разному. Так, из-за сокращения вылова снизилось предложение рыбы на рынке, выросли издержки рыбопромышленников на оплату труда, упаковку, обслуживание судов. В результате стали быстрее расти цены на рыбные консервы, филе и мороженую рыбу. С другой стороны, расширилось предложение некоторых овощей и фруктов. Импорт вырос, произошло укрепление рубля, что снизило стоимость поставок. В результате перец и морковь подешевели, а рост цен на яблоки замедлился».