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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.23 19:30

В феврале и марте, по словам экспертов, на территории нашего региона выпала двойная норма осадков

Снежное завершение зимы подкинуло работы дорожным службам.

Плюсовая температура воздуха стимулирует работников Управления дорожного хозяйства быстрее вывозить снег из города. Надо готовиться к паводку.

Сейчас полным ходом идут работы на улице Фрунзе. Выполняется очистка водопроводных лотков, водопропускных труб, колодцев, решёток и узлов водозабора.

За зиму было убрано свыше 550 тысяч кубических метров. А за апрель планируется вывезти ещё 180 тысяч.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Сейчас мест для складирования снега хватает. Можно доехать на снегосвалку, посмотреть. Очередей нет. В прошлом году были случаи, когда нерационально использовалась техника и машины простаивали в долгих очередях, чтобы избавиться от снега в кузове. Сейчас таких проблем нет. Техника работает хорошо, качественно».

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30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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