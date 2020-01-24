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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.20 19:30

В феврале в Коле заработает современная рыбоперерабатывающая фабрика

Ежедневно с её конвейеров будет сходить не менее 50 тонн готовой рыбной продукции. Технические возможности нового предприятия оценил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Новый завод по переработке рыбы в Коле – это, прежде всего, 170 рабочих мест для жителей района. Сейчас специалисты настраивают оборудование и обучают работе на нём персонал. По словам экспертов, фабрик равных этой нет во всей стране. Масштабы будущего производства впечатлили и губернатора.   

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Без ложной скромности скажу, что это, наверное, лучшая  рыбоперерабатывающая фабрика в стране с точки зрения оборудования. Объём инвестиций превысит 2 миллиарда рублей».

Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли. Компания, построившая фабрику, входит в десятку лучших предприятий по показателю «объём выпуска переработанной рыбы». Кроме того, различная продукция компании поставляется на еженедельную ярмарку в Мурманске, организованную в рамках регионального проекта «Наша рыба».

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «Важнейшее предприятие для Кольского района, но в первую очередь, для Колы. Это будет наше градообразующее предприятие».

Как только завод заработает, а открытие запланировано уже на февраль этого года, здесь начнут производить мороженое филе трески, пикши, сайды и субпродукты, креветки варено-мороженые и сыромороженые, а также консервы печени трески.

Владимир Хижняков, генеральный директор ООО «Мурман СиФуд»: «Объём переработки примерно 20 тысяч тонн в год. Оборудование из пяти стран, это Исландия, Швеция, Дания, Германия. Есть и из Норвегии, есть кое что и наше».

На завод сырьё  будет поступать от местных промысловиков. По словам руководства предприятия, если снимут санкции, то возможна закупка и в Норвегии. Стоит отметить, что рядом с фабрикой откроют фирменный магазин, в котором желающие смогут приобрести продукцию без торговой наценки.

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