В фиджитал-центре Мурманска впервые проведут областной чемпионат по функционально-цифровому спорту

Соревнования состоятся в дисциплинах «ритм-симулятор» и «двоеборье-тактическая стрельба».

«Ритм-симулятор» состоит из двух этапов. В квалификационном участников разделят на пары, в которых они выполнят одинаковые треки. Кто наберёт наибольшее количество очков - выйдет в плей-офф, где определится победитель.

В дисциплине «двоеборье-тактическая стрельба» будет использована последняя лицензионная версия видеоигры «Counter-Strike 2». В соревновании примут участие две команды по пять спортсменов в каждой.

Чемпионат Мурманской области по фиджитал-спорту проведут среди мужчин и женщин.

Церемония открытия состоится 11 апреля в 11.00, сразу после неё – квалификационный этап. Полуфинал и финальный этапы проведут 12 апреля в 11.00.

Эти состязания являются отборочными для формирования сборной команды Мурманской области.