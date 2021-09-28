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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.09.21 19:30

В филармонии состоялась официальное открытие выставки «Зримый Петербург»

Это совместный проект Мурманской и Петербургской библиотеки для слепых и слабовидящих. Организаторы представили несколько десятков исторических и архитектурных памятников северной столицы в 3д-моделях.

Сделать искусство более доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья – непростая, но, в то же время, важная задача. Передвижная тактильная выставка «Зримый Петербург» позволяет познакомиться со зданиями Эрмитажа, Петропавловской крепости или же монументом Петра I, не выезжая за пределы Заполярья. Модели всемирно известных памятников дают незрячим людям уникальную возможность прикоснуться к достопримечательностям города на Неве. 

Татьяна Серова, заместитель директора Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих: «Эта выставка, чем хороша: слепой человек может не только тактильно ощущать эти объекты, он имеет возможность делать это с аудиогидом или же с сотрудником библиотеки, если это происходит в стенах библиотеки. Помимо аудиогида есть описание по брайлю каждого объекта. Он получает многоплановое представление о том или ином объекте. Зримый Петербург» представляет не только трёхмерные объекты, здесь в точности воссозданы улицы и проспекты северной столицы. Благодаря макетам незрячие люди смогут с лёгкостью понять планировку города и совершить воображаемую прогулку по Санкт-Петербургу».

Татьяна Беляева посещает тактильные выставки уже не в первый раз, но при этом не устаёт удивляться мелочам и деталям, которые воспроизведены  в объёмных моделях.

Татьяна Беляева, посетитель выставки «Зримый Петербург»: Зимний дворец – я там была три года назад, мы ездили на экскурсию. Этот макет, на самом деле, когда о нём рассказывают, его трогаешь, даёт представление об этом дворце: там видны этажи - три этажа, есть выступ, есть входная дверь».

Главная особенность выставки – её мобильность, передвижная экспозиция посетила уже не один регион России.

Из города в город экспонаты передвигаются в больших деревянных коробках и под толстым слоем пупырчатой пленки, чтобы не сломать хрупкие детали.  Несмотря на это, реставрировать объемные памятники приходится после каждого длительного путешествия.

Люди с ограничениями по зрению обычно очень аккуратно относятся к предметам выставки, но всё равно случаются поломки.

Екатерина Седова, специалист Санкт-Петербургской государственной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих: «Сюда мы привезли целый мешочек запасных крестов, шпилек и т.д. Ломается всё очень быстро не потому, что неаккуратно смотрят, просто всё это хрупкое, это пластик. А если незрячий знакомится на ощупь, то сломать мелкую деталь очень просто».

Знакомство с выставкой бывает двух форматов: в составе экскурсионной группы и без неё.  Экспозиция будет работать в культурно-выставочном центр Русского музея в Мурманске до 31 октября.

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