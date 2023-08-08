В филиале фонда «Защитники Отечества» Мурманской области подвели итоги работы в июле

В июле в филиал обратились 234 человека, всего по итогам работы двух месяцев работы поступило 545 запросов. Среди обратившихся участники СВО различных категорий и члены их семей. Больше всего запросов поступает из Мурманска, Североморска и Мончегорска.