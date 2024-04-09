В филиале фонда «Защитники Отечества» Мурманской области подвели итоги работы за первые три месяца года.

В этом году в филиал обратились около 1050 человек.

Структура обращений традиционна – это содействие в получении статуса ветерана боевых действий, медицинская и юридическая помощь, оформление социальных выплат.

В 2024 году началась работа по адаптации жилья ветеранов, ставших инвалидами в результате боевых действий, запущен проект по диспансеризации участников СВО.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открыли во всех регионах в конце мая, а к работе они приступили 1 июня.