В филиале Фонда «Защитники Отечества» открыли региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

Для ветеранов специальной военной операции провели отдельно номинацию «Второй старт».

Участница конкурса Наталья Арно раньше работала фельдшером. И год она трудилась в зоне специальной военной операции. После этого Наталья решила сменить профессию и заняться малым бизнесом. Она зарегистрировалась как самозанятая, окончила художественную школу и обучилась в проекте «Свой бизнес».

За свои ручные работы, которые раньше дарила друзьям и коллегам, теперь мурманчанка получает доход. Участие в конкурсе, по её словам, поможет развитию бизнеса.

Наталья Арно, участница конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»: «Я рисую на шопперах. Все меня знают. Начали знать как сумочницу. Я сама их шью, сама их вручную расписываю. Это не сублимация. Каждый рисунок индивидуален. Потом я вяжу исключительно из пуха нашего северного оленя. Поэтому уникальны эти работы. Меня добавили даже в чат наши китайские друзья. Я у них есть в чате».

Номинация «Второй старт» в конкурсе предназначена для бойцов, которые только вернулись к мирной жизни. Им ещё предстоит показать свой потенциал в гражданских специальностях.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мне кажется, что это самый лучший способ социализации. Сколько бы мы не говорили о том, сколько мы помогаем человеку, прошедшему боевые действия, вернуться в мирную жизнь, мне кажется, что самый действенный механизм - это достойная работа. Я благодарен тем ребятам, которые принимают участие в этом конкурсе, потому что они действительно пионеры».

За исключением государственных и муниципальных служащих принять участие в региональном этапе могут также работники по гражданским специальностям. Подведение итогов состоится 13 мая.