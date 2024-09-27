В филиале Госфонда «Защитники Отечества» впервые прошла ярмарка вакансий для участников специальной военной операции

Несколько ведущих предприятий Мурманской области приняли активное участие в ярмарке в роли потенциальных работодателей.

В Мурманске состоялась первая ярмарка вакансий для участников спецоперации. Её организовали на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Заявки подали более 40 человек.

Жанна Макарова, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области: «После возвращения каждый боец решает для себя вопрос, а чем он будет заниматься в мирной жизни, где он будет работать? Мы стараемся оказать им действенную помощь».

Карьерную помощь военным здесь оказывают 8 предприятий топливно-энергетической сферы и представители центра занятости. Участники ярмарки вакансий могут получить консультации от потенциальных работодателей, узнать об имеющихся вакансиях и возможностях переобучения.

Анна Артемьева, представитель компании «Мурманэнэргосбыт», специалист отдела по работе с персоналом: «Мы очень заинтересованы в персонале. Особенно нам интересен рабочий персонал: электромонтёры, слесари, машинисты котлов, инженерно-техническая потребность в персонале».

На первых этапах соискатели получат максимальную поддержу со стороны работодателей.

Ольга Поспелова, начальник отдела кадров ГОУП «Мурманскводоканал»: «В любом случае мы человеку объясняем то, что он пройдёт у нас обучение, мы прикрепим его как стажера к опытным работникам».

Андрей Нестеренко, участник СВО: «У меня возрастной ценз, плюс адаптация, социализироваться надо после войны. Пока только с одной конторой пообщался, посмотрим дальше по месту».

Степан Поплутин, участник СВО: «Общался с представителями ТГК, «Газпрома» и «Севморводоканала». У них есть те вакансии, в принципе, которые мне нужны. Но пока им не подхожу по состоянию здоровья, к сожалению. Но я буду иметь ввиду, так как я знаю, куда конкретно обратиться».

По словам руководителя филиала Госфонда «Защитники Отечества», такие ярмарки вакансий планируют делать регулярными.