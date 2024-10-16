В финал «Арктических сезонов» по итогам смотров вышли больше 30 творческих коллективов региона

Третий этап «Арктических сезонов» завершился в Кировске. Это первый региональный смотр-конкурс народных и образцовых самодеятельных коллективов. Финалом проекта станет большой концерт лауреатов конкурса.

За 20 минут показать мастерство актёров и рассказать целую историю – в такой необычный формат александровские режиссёры постарались упаковать свои театральные заготовки. Для многих из них это стало пробой пера, хотя стаж творческой работы, например, Ирины Сергеевой из Полярного исчисляется не одним десятком лет.

Ирина Сергеева, режиссёр драматического театра «Софитум» и народного театра «Мотес», г. Полярный: «Хотелось бы показывать хорошие полноценные спектакли. Это тоже труд, это тоже работа, а у нас сейчас предновогодний сезон. Конечно, как режиссёры, мы хотим показать законченную работу».

Мария Кожемякина-Бельчикова, режиссёр драматического театра «Апельсин», г. Гаджиево: «Мы для «Арктических сезонов» ставили отдельный спектакль, отдельную работу. Сегодня, по сути, будет премьера».

Премьера «Квартирного вопроса» - пьесы драмтеатра из Гаджиево «Апельсин» состоится для зрителя в ноябре, но отрывок руководитель коллектива привезла на третий этап первого в области смотра-конкурса «Арктические сезоны». К слову, «Сезоны» - не столько состязание творческих коллективов, сколько возможность подтвердить или получить особый статус.

Екатерина Крюкова, заместитель директора Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова: «Именно в этом году у нас происходит подтверждение и присвоение звания «образцовый» или «народный» коллектив».

Мария Кожемякина-Бельчикова, режиссёр драматического театра «Апельсин», г. Гаджиево: «Всем подтвердить своё звание, потому что все коллективы Мурманской области очень достойные. Мы общаемся, дружим нашей театральной семьей, поэтому всем желаем ни пуха, ни пера!».

Этапы «Арктических сезонов» разделены по творческим категориям: первый состоялся весной в Апатитах и направлен был на раскрытие потенциала участников народных жанров. В Мончегорске на втором этапе свои умения продемонстрировали исполнители эстрадного направления. Коллективы театров, артисты циркового и бального искусств, фотографы и видеографы свои работы представили как раз в третьем этапе. Но и он не стал финальным в проекте.

Екатерина Крюкова, заместитель директора Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова: «Четвертый этап – это финал, когда мы зажжём звёзды «Арктических сезонов». Он состоится в Мурманске 30 ноября – 1 декабря во Дворце культуры, куда съедутся все обладатели лауреаты I степени, лучшие коллективы Мурманской области».

Оценки коллективам выставляют жюри, в состав которого входят эксперты со всей страны.

Татьяна Смирнягина, заведующая кафедрой режиссуры театральных произведений и праздников Института современного искусства, г. Москва: «Хотелось бы, чтобы сами руководители были увлеченными театром (я просто за театр ропщу). Просто не всегда читается, что сам руководитель увлечен материалом. Вот этого хотелось бы пожелать».

Больше 450 артистов и мастеров различных видов искусств выступили на сцене Дворца культуры в Кировске в третьем этапе, а в финал «Арктических сезонов» по итогам смотров вышли больше 30 творческих коллективов региона.