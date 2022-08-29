В финском городе Рованиеми стартовали Международные полевые военные учения

«В учениях примут участие до 200 военнослужащих и около 1300 призывников и резервистов из Финляндии, из Швеции около 880 человек, а из Великобритании в общей сложности около 80 человек», — говорится в публикации.

В тренировке принимают участие подразделения Финляндии, Швеции и Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны страны Суоми.

«В учениях примут участие до 200 военнослужащих и около 1300 призывников и резервистов из Финляндии, из Швеции около 880 человек, а из Великобритании в общей сложности около 80 человек», — говорится в публикации.

Цели учений - повышение тактической и технической оперативной совместимости, а также способности принимать силы шведской армии в Северной Финляндии и организовывать поддержку принимающей страны, необходимую для подразделений, сообщили в ведомстве. Учения - часть тренировок Сухопутных войск, утвержденных на лето 2022 года.

Рованиеми до недавнего времени город-побратим Мурманска расположен от нашего областного центра в 400 километрах.