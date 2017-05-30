В финском городке Соткамо предприниматели заинтересованы в том, чтобы в школе преподавали русский язык

Финские предприниматели из небольшого городка Соткамо собрали 30 тысяч евро для того, чтобы власти муниципалитета вернули в школы изучение русского языка.

Благодаря пожертвованиям бизнесменов в одной из школ уже начались уроки. Большая часть денег, а это 6000 евро в год, будет потрачена на зарплату преподавателям. Представители властей заверяют, что ученики смогут заниматься русским до конца общеобразовательной школы, независимо от того, продолжат ли бизнесмены оказывать финансовую помощь, сообщает финское агентство новостей «Ule.fi».

В Соткамо проживает чуть более 10 тысяч человек. Сейчас изучают русский только 9 учеников из одного класса.