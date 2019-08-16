В формировании комфортной городской среды участвуют горожане

В Мурманске продолжают формировать комфортную городскую среду

В областном центре продолжается реализация приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году отремонтируют 21 двор, один из них у дома № 28 на улице Хлобыстова .

Ход капитального ремонта во дворе на улице Хлобыстова, 28 уже приезжали проверять и Андрей Чибис, врио губернатора, и Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска. Сегодня проверить, как идут работы, приехала депутат горсовета Ирина Мазилкина.

К этому времени рабочие уже облагородили тротуары, привели в порядок парковочные места и готовятся к укладке асфальта.

«Работы ещё не завершены, находятся в процессе выполнения, но практически уже большая часть их сделана, - констатируетИрина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Основные объёмы черновых работ сделаны, снято старое асфальтное покрытие, парковочные места уже установлены».

Мурманчане сами решают, что они хотят видеть на обновленной придомовой территории. Здесь большинство проголосовало за создание парковочных мест, но это ещё не значит, что детям будет негде играть. Временно исполняющий обязанности главы губернатор поручил установить неподалеку детскую площадку. Городские власти сказали, что такая возможность есть.

«Наверное, с каждым годом к жителям областного центра приходит большее понимание того, что они являются хозяевами собственных дворовых территорий, - отмечает Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» помогает каждому собственнику осознать свою роль в благоустройстве своей дворовой территории. Горожане собираются вместе, чтобы обсудить, какие изменения они хотят видеть в своем дворе».

Работы на улице Хлобыства должны завершить до конца августа. Напомним, финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется за счёт средств консолидированного бюджета.