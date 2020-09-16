В футбол Мурманской области вдохнут вторую молодость

В этом году исполняется 100 лет футболу в Мурманской области. В столь знаменательную дату был подписан новый документ о сотрудничестве между региональным правительством, Министерством спорта РФ и региональной федерацией, который поможет вывести этот вид спорта поднять на новый уровень.

Олег Матыцин, министр спорта РФ: «Мы поставили амбициозную задачу совместно с российским футбольным союзом, чтобы до 2024 года футбол был базовым видом спорта в 75 субъектах РФ. И это является одной из ключевых задач. Важную часть составляет развитие детского и женского футбола».

Соглашение подписано до 2030 года. Оно поможет решить стратегические задачи, укрепить спортивную инфраструктуру и повысить уровень подготовки футболистов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прежде всего для нас, это конечно, мотивация ребят играть, это хороший тренерский состав, поддержка спортивных школ и спортивной инфраструктуры. Поэтому сегодня мы вместе с коллегами делаем всё для того, чтобы была необходимая инфраструктура. Где ребята могли бы заниматься, тренироваться и конечно, добиваться хороших спортивных успехов».

Российский футбольный союз готов участвовать: финансово, методически и консультационно. Также они предоставят ряду заполярных спортшкол статусы детского футбольного и регионального центра подготовки спортсменов. Это даст возможность нашим командам соревноваться с равными по подготовке и возрасту футболистами из других регионов.

Александр Дюков, президент Российского футбольного союза: «Поэтому соглашению будет вестись работа по созданию соответствующей инфраструктуры. Это строительство манежа, чтобы была возможность заниматься футболом круглогодично. Также ставится задача по созданию дополнительного числа спортивных школ, где соответственно, в том числе дети могли бы заниматься футболом».

Уже к 2024 году в регионе планируется создать условия для двукратного увеличения количества людей, постоянно занимающихся футболом. Мурманская область будет представлена собственной командой в профессиональном футболе.