В футбольной школе «Спартак Юниор» зимой появилось зелёное поле

В крытом манеже Детской футбольной школы «Спартак Юниор» (г.Мурманск, ул. Полярной Дивизии, 5) постелили искусственный газон. Первый в Мурманской области. И дети, и родители очень рады такому событию.

Детской футбольной школе «Спартак Юниор» уже 2 года. На сегодняшний день здесь обучают 150 детей в возрасте от 4-х до 18-ти лет.

Когда-то тут был склад, затем хоккейная коробка, даже магазин, а в конце 2022 года ангар сдали в аренду футбольной школе.

Дмитрий Патрушев, руководитель автономной некоммерческой организации футбольная школа «Спартак Юниор» г. Мурманска: «В декабре 2021 года мы договорились с собственниками этого здания по долгосрочной аренде и строительстве первого крытого манежа в Мурманской области с искусственным газоном».

Новое покрытие не только идеально подходит для игры в бутсах, но и радует глаз. Даже сложно представить, что за стенами манежа во всей своей силе буйствует январь. Так сочно и свежо выглядит поле. Словно кусочек лета посреди зимы на Крайнем Севере.

Дмитрий Патрушев, руководитель автономной некоммерческой организации футбольная школа «Спартак Юниор» г. Мурманска: «Все, кто к нам приезжали, сказали, что они очень рады, что в Мурманске появилось поле такого формата. Возможно, это даст толчок для других муниципалитетов и частных школ».

И родители, и дети очень рады такому существенному обновлению в крытом манеже. И все, как один, отмечают, что лучшие результаты у ребят не заставят себя ждать.

Александр Гринько, родитель футболиста: «Всё, что я здесь вижу, что происходит, всё меняется. Это супер! Достаточно того, что такое искусственное поле, которое здесь, на котором играют дети – оно единственное в Мурманской области. Теперь дети могут заниматься вне зависимости от погодных условий. У нас сейчас зима, снег, а здесь зелёная трава».

Эдгар Белинский, родитель футболиста: «Занимаемся с самой первой тренировки в этом клубе. Сейчас всё поменялось кардинально. Начинали в обычном спортивном зале с деревянным покрытием, а сейчас газон постелили, здание привели в порядок. Поэтому и успехи у сына тоже соответствующие. Если сравнить с тем, что было раньше, то это небо и земля. Прогресс значительный».

Ярослав Гринько, футболист: «Хорошее поле, на нём не скользишь».

Сейчас в школе по выходным проходит турнир «Мячи прилетели», в котором участвуют команды со всей области. По словам главного тренера футбольной школы, главная задача - прогресс ребёнка, поэтому внимание уделяют не только успехам в спорте, но и учебе, а также дисциплине».

Роман Жернов, главный тренер футбольной школы «Спартак Юниор»: «Мы не стремимся вырастить мегафутболистов, требовать от ребят невозможного. Это дети. Тренировки должны проходить на позитиве, приносить радость и приучать ребёнка к любви к футболу».

А юные футболисты не просто здесь занимаются, но и мечтают; видят себя в спортивном будущем.

Влад Белинский, футболист: «Я бы хотел стать знаменитым футболистом. Когда я тренируюсь, то это приносит мне радость».

Ярослав Гринько, футболист: «Эта игра быстрая, где нужно играть в пасс, где бегать нужно. Поэтому она мне нравится. Хочу стать полузащитником».

Хотя в здании школы уже проведена большая работа, но всё ещё есть сферы, которые нужно улучшить. Например, утепление крыши и более продуктивное использование свободного пространства. В дальнейшем здесь хотят проводить и теоретические занятия, а также, уроки по координации, гибкости и ловкости, по боевым искусствам.