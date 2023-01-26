Студенты регионов СЗФО оценили качество образованияПусть маленькое чудо вновь случится с нашей помощью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.23 19:30

В футбольной школе «Спартак Юниор» зимой появилось зелёное поле

В крытом манеже Детской футбольной школы «Спартак Юниор» (г.Мурманск, ул. Полярной Дивизии, 5) постелили искусственный газон. Первый в Мурманской области. И дети, и родители очень рады такому событию.

Детской футбольной школе «Спартак Юниор» уже 2 года. На сегодняшний день здесь обучают 150 детей в возрасте от 4-х до 18-ти лет.

Когда-то тут был склад, затем хоккейная коробка, даже магазин, а в конце 2022 года ангар сдали в аренду футбольной школе.

Дмитрий Патрушев, руководитель автономной некоммерческой организации футбольная школа «Спартак Юниор» г. Мурманска: «В декабре 2021 года мы договорились с собственниками этого здания по долгосрочной аренде и строительстве первого крытого манежа в Мурманской области с искусственным газоном».

Новое покрытие не только идеально подходит для игры в бутсах, но и радует глаз. Даже сложно представить, что за стенами манежа во всей своей силе буйствует январь. Так сочно и свежо выглядит поле. Словно кусочек лета посреди зимы на Крайнем Севере.

Дмитрий Патрушев, руководитель автономной некоммерческой организации футбольная школа «Спартак Юниор» г. Мурманска: «Все, кто к нам приезжали, сказали, что они очень рады, что в Мурманске появилось поле такого формата. Возможно, это даст толчок для других муниципалитетов и частных школ».

И родители, и дети очень рады такому существенному обновлению в крытом манеже. И все, как один, отмечают, что лучшие результаты у ребят не заставят себя ждать.

Александр Гринько, родитель футболиста: «Всё, что я здесь вижу, что происходит, всё меняется. Это супер! Достаточно того, что такое искусственное поле, которое здесь, на котором играют дети – оно единственное в Мурманской области. Теперь дети могут заниматься вне зависимости от погодных условий. У нас сейчас зима, снег, а здесь зелёная трава».

Эдгар Белинский, родитель футболиста: «Занимаемся с самой первой тренировки в этом клубе. Сейчас всё поменялось кардинально. Начинали в обычном спортивном зале с деревянным покрытием, а сейчас газон постелили, здание привели в порядок. Поэтому и успехи у сына тоже соответствующие. Если сравнить с тем, что было раньше, то это небо и земля. Прогресс значительный».

Ярослав Гринько, футболист: «Хорошее поле, на нём не скользишь».

Сейчас в школе по выходным проходит турнир «Мячи прилетели», в котором участвуют команды со всей области. По словам главного тренера футбольной школы, главная задача - прогресс ребёнка, поэтому внимание уделяют не только успехам в спорте, но и учебе, а также дисциплине».

Роман Жернов, главный тренер футбольной школы «Спартак Юниор»: «Мы не стремимся вырастить мегафутболистов, требовать от ребят невозможного. Это дети. Тренировки должны проходить на позитиве, приносить радость и приучать ребёнка к любви к футболу».

А юные футболисты не просто здесь занимаются, но и мечтают; видят себя в спортивном будущем.

Влад Белинский, футболист: «Я бы хотел стать знаменитым футболистом. Когда я тренируюсь, то это приносит мне радость».

Ярослав Гринько, футболист: «Эта игра быстрая, где нужно играть в пасс, где бегать нужно. Поэтому она мне нравится. Хочу стать полузащитником».

Хотя в здании школы уже проведена большая работа, но всё ещё есть сферы, которые нужно улучшить. Например, утепление крыши и более продуктивное использование свободного пространства. В дальнейшем здесь хотят проводить и теоретические занятия, а также, уроки по координации, гибкости и ловкости, по боевым искусствам.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в ИТ-сфере СЗФО: спрос на специалистов, зарплаты и требования
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Леся
26.01.23 00:55
Как можно попасть на тренинг 89095610040
Комментарий к новости:«Самореализация по-женски»: состоялся первый в этом году тренинг личностного роста в Центре занятости населения
niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Экспроприатор». Художественный сериал, 12 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Трудящиеся - жители СЗФО рассказали о «поборах» на работе-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 38 копеек, доллар подрос почти на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 1,2%, а объём отпуска тепловой энергии снизился на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области показатель собираемости за услугу по обращению с ТКО составил более 98%-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Министр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика