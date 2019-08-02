Соблюдайте спокойствие и занимайтесь повседневной деятельностьюМурманск в ожидании прихода барка «Седов»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.08.19 19:30

В Гаджиево художники-маринисты представили свои работы

Ко Дню военно-морского флота свой творческий подарок североморцам в виде выставки подарили художники-маринисты. Следом экспозицию  направились в город подводников Гаджиево. На полотнах – подводные лодки, военные корабли и морские пейзажи.

Гигантские субмарины, бороздящие моря, нежные оттенки рассветов и закатов над океаном, фантастические сюжеты из будущего, но всё об одном – о кораблях, моряках и стихии, которую они покоряют. Группа фотохудожников-маринистов из Санкт-Петербурга представила александровцам необычную выставку.

От бывшей профессии у художников, ныне офицеров в запасе, остались не только неизгладимые впечатления, но и безграничная любовь к морским просторам. Первым честь творчества гостей из культурной столицы выпала военнослужащим гарнизона. Но, к большому сожалению гаджиевцев, увидеть они смогут далеко не все привезённые холсты.

«Здесь представлены 26 картин, что позволяет объём зала, в Североморске выставка была больше, зал там более камерный, позволял повесить картины небольших размеров, - рассказывает Алексей Акентьев, администратор выставки «На страже арктических рубежей» (г.Санкт-Петербург). - Здесь маленькие картины просто не смотрелись бы».

Пока выставка ждёт почитателей искусства, фотохудожники времени зря не теряют – сейчас они работают над новыми произведениями, «набирают материал». Илья Курганов,  свободный фотограф и военный эксперт, архивные материалы часто использует для иллюстрации своих же статей о подводных лодках, вооружении и спорных исторических событиях. До 2005 года Илья проходил службу в Гаджиево.

«Мы обязательно должны посетить причальный фронт, нам разрешат провести  съёмку заходящих и  выходящих кораблей, - рассказывает  Илья Курганов, фотохудожник, военный эксперт (г.Санкт-Петербург). – Это станет основой материалов, которые мы набираем. Одно дело, корабль стоит у пирса, другое – в своей родной стихии, на фарватере, в море на ходу. Это зрелище намного более интересное».

В столицу подводных сил с экспозицией маринисты приехали впервые. Но со своими работами уже успели побывать в Севастополе и Североморске.

«В наших планах поездка на Дальний Восток, но туда сложно добраться, нужна военно-транспортная авиация, чтобы нас туда довезти», - заметил Илья Курганов, фотохудожник, военный эксперт (г.Санкт-Петербург).

А волны, будто так и норовят вырваться за пределы деревянных рам, а тяжёлые корабли и подлодки вот-вот причалят к родным берегам. Насладиться морскими пейзажами жителям ЗАТО Александровск можно до 4 августа.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ России стало некому работать?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЗарегистрированы шесть кандидатов на пост губернатора
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

зотова галина
02.08.19 09:13
Молодежь более уставшая, да еще и инфантильная, идут и в депутаты, и в губернаторы.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Дмитрий
01.08.19 22:24
Областной суд строят прямо на спортивной площадке. Хватит людей обманывать. Ещё Веллер обещал к 100-летию города сделать стадион. Ещё раз убеждаюсь что кругом враньё власти
Комментарий к новости:Новые детские площадки и спортивные объекты появляются в Мурманске
Галина Зотова
01.08.19 11:49
Требовать от администрации города - не вылизывать каждый год площадь 5 углов, на что идут большие деньги, а создавать по всему городу, особенно там , откуда поступили претензии от жителей
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)05:20«Вне времени». Художественный фильм (16+)07:00«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)
-PRO ДеньгиЛето в разгаре, а овощи дорожают! Север, однако…-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти 81 копейку, евро подпрыгнуло на 1,2 рубля-PRO ЭнергетикуКольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в июле на 5%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыСведения о недвижимости россияне получат за несколько минут
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 294 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика