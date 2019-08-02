В Гаджиево художники-маринисты представили свои работы

Ко Дню военно-морского флота свой творческий подарок североморцам в виде выставки подарили художники-маринисты. Следом экспозицию направились в город подводников Гаджиево. На полотнах – подводные лодки, военные корабли и морские пейзажи.

Гигантские субмарины, бороздящие моря, нежные оттенки рассветов и закатов над океаном, фантастические сюжеты из будущего, но всё об одном – о кораблях, моряках и стихии, которую они покоряют. Группа фотохудожников-маринистов из Санкт-Петербурга представила александровцам необычную выставку.

От бывшей профессии у художников, ныне офицеров в запасе, остались не только неизгладимые впечатления, но и безграничная любовь к морским просторам. Первым честь творчества гостей из культурной столицы выпала военнослужащим гарнизона. Но, к большому сожалению гаджиевцев, увидеть они смогут далеко не все привезённые холсты.

«Здесь представлены 26 картин, что позволяет объём зала, в Североморске выставка была больше, зал там более камерный, позволял повесить картины небольших размеров, - рассказывает Алексей Акентьев, администратор выставки «На страже арктических рубежей» (г.Санкт-Петербург). - Здесь маленькие картины просто не смотрелись бы».

Пока выставка ждёт почитателей искусства, фотохудожники времени зря не теряют – сейчас они работают над новыми произведениями, «набирают материал». Илья Курганов, свободный фотограф и военный эксперт, архивные материалы часто использует для иллюстрации своих же статей о подводных лодках, вооружении и спорных исторических событиях. До 2005 года Илья проходил службу в Гаджиево.

«Мы обязательно должны посетить причальный фронт, нам разрешат провести съёмку заходящих и выходящих кораблей, - рассказывает Илья Курганов, фотохудожник, военный эксперт (г.Санкт-Петербург). – Это станет основой материалов, которые мы набираем. Одно дело, корабль стоит у пирса, другое – в своей родной стихии, на фарватере, в море на ходу. Это зрелище намного более интересное».

В столицу подводных сил с экспозицией маринисты приехали впервые. Но со своими работами уже успели побывать в Севастополе и Североморске.

«В наших планах поездка на Дальний Восток, но туда сложно добраться, нужна военно-транспортная авиация, чтобы нас туда довезти», - заметил Илья Курганов, фотохудожник, военный эксперт (г.Санкт-Петербург).

А волны, будто так и норовят вырваться за пределы деревянных рам, а тяжёлые корабли и подлодки вот-вот причалят к родным берегам. Насладиться морскими пейзажами жителям ЗАТО Александровск можно до 4 августа.