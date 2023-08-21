В Гаджиево к открытию готовятся молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ»

Почти 4 тонны оборудования поступило в спортивную зону, установкой его займутся сразу по окончанию ремонтных работ.

Для Гаджиева проект «СОПКИ.СПОРТ» – место уникальное: дело не только в современном оборудовании, а это почти 4 тонны тренажёров, рассчитанных на развитие различных групп мышц, с учётом возраста и веса спортсменов, но и в том, что заниматься здесь смогут бесплатно молодые люди от 14 до 35 лет.

Конечно, обещают специалисты, продумают возможность для посещения и людей более старшего возраста, ведь главная цель «СОПОК» – это оздоровление и физическая подготовка гаджиевцев.

Андрей Фунтов, директор Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск: «И к 2030 году 70% населения даже в самых отдалённых городах России могли заниматься спортом. Это выполнение прямого поручения Президента России, по-другому не могу сказать».

Ещё одно молодёжное пространство также будет готово к началу учебного года: здесь близятся к финалу ремонтные работы, а специалисты уже планируют занятия, в которые смогут вовлечь подростков города подводников.

Елизавета Захарова, педагог-организатор Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи, г. Гаджиево: «В «СОПКАХ» дети могут не только прийти на определенные мероприятия, но и сделать домашнее задания, качественную презентацию, с которой мы тоже сможем им помочь. Просто побыть с друзьями, особенно это актуально для нашего мурманского региона – в тепле и уюте. Я думаю, это здорово».

Напомним, что всего четыре молодёжных, семейных и спортивных пространства в рамках проекта «СОПКИ» начнут работу в этом году в большом ЗАТО.

Напомним, такая молодёжная территория уже год успешно работает в Снежногорске. Для посетителей она стала средой для творчества, психологической поддержки, досуга, местом для реализации идей.