В Гаджиево на главной площади города для жителей развернули выставку пожарной техники

День пожарной охраны на боевом посту – у спасателей нет выходных. Правда, сегодня праздник всё же отмечают, по-своему – выставкой пожарной техники. Сигнальные огни и сирены включили на главной площади Гаджиево.

Александр Силантьев, начальник специального отдела №1 СУ ФПС №48: «На вооружении пожарно-спасательных частей есть основная и специальная техника. Спецтехника представлена автолестницами и коленчатыми подъёмниками. Основная – автоцистернами на базе «Урал» и «Камаз».

А есть и уникальные единицы, такие как пожарный насосный рукавный комбинированный автомобиль. Машина представлена во всей Мурманской области в единственном экземпляре. Её насос способен выдавать 130 литров воды в секунду, а рукава магистральной линией можно проложить на 2 км, а в случае необходимости воду для тушения пожара можно взять из естественного водоёма. Об этом и многом другом огнеборцы рассказывают при работе с подрастающим поколением.

Ежегодно в этот день школьников посвящают в кадеты профиля МЧС.

Александр Силантьев, начальник специального отдела №1 СУ ФПС №48: «На жизненном их пути (до выпуска со школы) мы проводим с ними шефскую работу: рассказываем о жизни в пожарном подразделении, с чем наши сотрудники сталкиваются, приглашаем их к нам в гости. Они смотрят, всё трогают своими руками: одежду, каски, аппараты».

Как показывает практика, среди детей есть и будущие коллеги пожарных. Тем более, в ряды МЧС есть прямой путь – направление на обучение в профильные высшие учебные заведения.

Семён Назаров, сотрудник группы кадрово-воспитательной работы специального отдела №1 СУ ФПС №48: «Есть у нас квоты на поступление в вуз, к нам приходят и на конкурсной основе мы направляем туда ребят».

При этом значение имеет не только успешно сданные экзамены в школе, но и физическая подготовка, и здоровье кандидатов на поступление, отмечают специалисты. Девушкам в рядах пожарной охраны тоже найдётся место. Например, в Государственном пожарном надзоре, в отделах безопасности и экспертизы.