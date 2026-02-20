В Гаджиево ночью огнеборцы тушили пожар в гаражах

Пострадавших в результате ЧП нет, однако в огне обгорел снегоход.

В гаражном кооперативе города морской доблести загорелся гараж. Сведения об этом поступили на пульт дежурно вчера вечером.

Прибывшие на место спасатели немедленно приступили к тушению, однако огнём были охвачены два гаража. В одном из них находился снегоход, техника имеет повреждения.

В результате ЧП пострадавших нет. Специалистам Госпожнадзора предстоит выяснить причину возгорания, а также точно оценить ущерб.