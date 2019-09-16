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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.19 19:30

В Гаджиево отпраздновали День города

В минувшие выходные в столице подводных сил Заполярья отпраздновали День города. В гарнизоне прошли торжественные, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Празднование Дня города гаджиевцы начали по-спортивному - осенним кроссом. Участники - а это более 150 школьников - капризов погоды не испугались, надели счастливые номера, и вышли на старт. Ограничений для участия в легкоатлетическом марафоне нет. Здесь и гимнасты, и футболисты и просто ребята, предпочитающие проводить дни с пользой для здоровья. Призы, конечно, неплохой стимул для победы, но помимо грамот и медалей на финише юных спортсменов ждали аплодисменты и сладкий чай.

Основное же торжество развернулось на главной площади города. На огромной территории перед Домом офицеров установили батуты и карусели. Военные тоже не остались в стороне.  Когда еще удастся посмотреть боевые машины изнутри, прикоснуться к настоящему оружию и станцевать под звуки военного оркестра.

Владимир МИЩЕНКО, первый заместитель Председателя областной Думы: «Воспринимаю Гаджиево, как родной город, любимый город, как воспринимают его многие гаджиевцы, с этим городом связаны судьбы тысяч и тысяч людей на пространстве великой России, и сегодня, в День города хочется пожелать каждому жителю Гаджиево счастья, благополучия, тепла добра. Будьте счастливы. Городу - чтобы он расцветал, развивался, и все было хорошо».

Все эти тысячи, связанных с Гаджиево жизнями людей, преимущественно подводники и их семьи. Город, в который военные приезжают работать и служить, становится домом, малой родиной.

Свой патриотизм проявляют и юные гаджиевцы. Когда твои родители - военнослужащие, сложно свернуть с военного пути, поэтому вступить в ряды юнармейцев большая честь. Но только лучшим из лучших представителем движения вручили медали. Это награда за участие в параде Победы.

Андрей ГАЛЬ, член регионального штаба Всероссийского движения «Юнармия» Мурманской области: «Участие юнармейцы принимают в парадах победы уже третий год с начала основания юнармейского движения в Мурманской области. Но решение об учреждении этой медали мы приняли только в этом году, по той причине, что ведомственная награда за участие в параде не предусмотрена, а предусмотрена только в крупных воинских объединениях, таких как Североморск. Юнармейцы и кадеты наравне со взрослыми участвуют, мы посчитали нужным учредить такую медаль».

Подготовка к торжественному маршу ведётся серьезная - регулярные и продолжительные тренировки в любую погоду, как для мальчишек, так и для девчонок.

Торжественные церемонии награждения медалью «За участие в параде Победы в Заполярье» прошли также в Печенге и Апатитах. На очереди - юнармейцы Полярного.

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