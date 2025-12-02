В Гаджиево провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Офицеры вместе с военной полицией проверили натурализованных граждан в Полярном, Гаджиево и Снежногорске.

Среди них оказались люди, не вставшие на воинский учёт. Их направили в военные комиссариаты городов для регистрации в единой системе учёта.

Егор Сердюк, следователь-криминалист военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону: «Подобные мероприятия на территории городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем».