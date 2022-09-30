В Гаджиево сносят недостроенное здание госпиталя! На его месте будет построен современный учебно-тренировочный комплекс для военнослужащих гарнизона

Уже много лет недострой смущает жителей и гостей города подводников своим неприглядным видом. Хуже всего, что объект стал местом далеко небезопасных прогулок детей и подростков: о пребывании здесь молодёжи свидетельствуют исписанные баллончиками стены и многочисленный мусор.

Но совсем скоро эта территория обретёт новую жизнь: для военных здесь возведут современную тренировочную базу, включающую, например, бассейн на четыре дорожки. Комплекс будет предназначен для поддержания формы военнослужащих, а также проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Тимур Умарбаев, производитель работ ППК «Военно-строительная компания», г. Гаджиево: «На этом месте будет построен новый учебно-тренировочный комплекс «Атлант» со всей инфраструктурой».