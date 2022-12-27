В Гаджиево состоялась торжественная церемония вручения ключей от служебных квартир 100 семьям военнослужащих

Строительство жилья в населённом пункте по линии Министерства обороны ведётся с 2012 года. За это время введено в строй 6 домов.

Это пока предположение, так как церемония, во время которой 100 семей подводников Северного флота получат ключи от заветных квартир, ещё впереди.

Анатолий Коваленко, командующий подводными силами Северного флота: «Шесть новых домов построили в рамках программы Министерства обороны в Гаджиево. Многим не терпеться подняться по лестницам и зайти в новенькие комнаты. Квартиры здесь получают военнослужащие всех категорий - от матросов контрактников до старших офицеров».

Регина Колобова, местная жительница: «Три года как дочка родилась, вот мы три года и ждали квартиру. Жили в однокомнатной квартире вчетвером, а сейчас будем в большой трёхкомнатной квартире жить и радоваться жизни».

Жанна Жарикова, местная жительница: «Это было спонтанно получение, всё очень быстро. Радуюсь новой квартире».

В квартирах уже произведён косметический ремонт, установлены стеклопакеты, сантехника, электрическое освещение и нагревательные приборы. Остаётся только завезти мебель и можно обживаться. Новосёлы пока присматриваются и думают, менять ли цвет стен и какую комнату выбрать для детей.

Командующий подводными силами Северного флота Анатолий Коваленко решил лично убедиться, что новосёлам всё понравилось. В одну из квартир он пришел вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Переехать ещё не успели, но стол для гостя накрыли, причём за ним поместились все. До этого, признаются подводники, приходилось тесниться. Особенно многодетным семьям.

- Спасибо за служебное жильё, очень комфортное.

Отличительная особенность новостроек – особая конструктивная схема сборки, в основе которой металлические колонны, сборные железобетонные плиты и стены из лёгких металлоконструкций, которые изнутри и снаружи зашиты цементно-волокнистыми плитами и заполнены минеральной ватой. Вентилируемый фасад отделан керамогранитом.

Максим Глыбочко, заместитель начальника филиала по Северному флоту Публично-правовой компании «Военно-строительная компания»: «Строительство у нас шло быстрыми темпами, но проблемы есть: север, морозы, снег и ветра, которые не дают в каких-то моментах выполнить работы в срок».

Все возводимые новостройки малоэтажные. Именно такой вариант жилой застройки признан наиболее эффективным в районах Заполярья, где на здания особое влияние оказывают суровый климат и близость к морю.