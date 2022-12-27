В Гаджиево состоялась торжественная церемония вручения ключей от служебных квартир 100 семьям военнослужащих
Это пока предположение, так как церемония, во время которой 100 семей подводников Северного флота получат ключи от заветных квартир, ещё впереди.
Анатолий Коваленко, командующий подводными силами Северного флота: «Шесть новых домов построили в рамках программы Министерства обороны в Гаджиево. Многим не терпеться подняться по лестницам и зайти в новенькие комнаты. Квартиры здесь получают военнослужащие всех категорий - от матросов контрактников до старших офицеров».
Регина Колобова, местная жительница: «Три года как дочка родилась, вот мы три года и ждали квартиру. Жили в однокомнатной квартире вчетвером, а сейчас будем в большой трёхкомнатной квартире жить и радоваться жизни».
Жанна Жарикова, местная жительница: «Это было спонтанно получение, всё очень быстро. Радуюсь новой квартире».
В квартирах уже произведён косметический ремонт, установлены стеклопакеты, сантехника, электрическое освещение и нагревательные приборы. Остаётся только завезти мебель и можно обживаться. Новосёлы пока присматриваются и думают, менять ли цвет стен и какую комнату выбрать для детей.
Командующий подводными силами Северного флота Анатолий Коваленко решил лично убедиться, что новосёлам всё понравилось. В одну из квартир он пришел вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Переехать ещё не успели, но стол для гостя накрыли, причём за ним поместились все. До этого, признаются подводники, приходилось тесниться. Особенно многодетным семьям.
- Спасибо за служебное жильё, очень комфортное.
Отличительная особенность новостроек – особая конструктивная схема сборки, в основе которой металлические колонны, сборные железобетонные плиты и стены из лёгких металлоконструкций, которые изнутри и снаружи зашиты цементно-волокнистыми плитами и заполнены минеральной ватой. Вентилируемый фасад отделан керамогранитом.
Максим Глыбочко, заместитель начальника филиала по Северному флоту Публично-правовой компании «Военно-строительная компания»: «Строительство у нас шло быстрыми темпами, но проблемы есть: север, морозы, снег и ветра, которые не дают в каких-то моментах выполнить работы в срок».
Все возводимые новостройки малоэтажные. Именно такой вариант жилой застройки признан наиболее эффективным в районах Заполярья, где на здания особое влияние оказывают суровый климат и близость к морю.